FC Barcelone : le Stade Rennais a broyé Ousmane Dembélé !

Neuf blessures en deux ans et demi. Voilà le bilan médical d’Ousmane Dembélé depuis son arrivée au FC Barcelone contre un chèque de 145 millions d’euros (bonus compris).

Dans son édition du jour, L’Équipe s’est penché sur les raisons de la récurrence des blessures du champion du monde. Cela ne viendrait plus de son alimentation. « Chez lui, il n’y a plus aucun produit préparé, il n’y a plus de soda : que du sain et du frais, explique Anthony Audebaud, cuisinier embauché par le joueur de 22 ans. Aujourd’hui, il mange de la dorade, du bar, du coquelet, beaucoup de légumes. C’est dur de voir tout ce travail et cette malchance dans les blessures, car il n’a jamais pris autant soin de lui. » Si le rythme de sénateurs à l’entraînement du FC Barcelone est pointé du doigt, la cause principale des maux de Dembélé viendrait de son accumulation de matches en tout début de carrière au Stade Rennais.

« Dembélé a trop joué, c’est clair »

« Ousmane n’est pas responsable de sa situation, juge Michel Troin, l’adjoint de Philippe Montanier au SRFC lorsque Dembélé a débuté en pro, en 2015. Les gens qui l’ont eu entre leurs mains, en revanche, ont tous leur part de responsabilité. Il est victime de son talent précoce. Au départ, à Rennes, on avait une pression énorme du club et de la formation pour le faire jouer. C’était une crevette, il n’avait pas terminé son développement osseux, sa croissance. Il avait la vitesse, mais pas la capacité aérobie. Il y a eu de la précipitation pour le faire jouer, car c’est un phénomène avec le ballon. Et ces antécédents, il les paye. Il a trop joué, c’est clair. »