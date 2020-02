LOSC – Stade Rennais (1-0) : Julien Stéphan refuse de paniquer

true

Quelques jours seulement après l’euphorie de la victoire face au FC Nantes, le soufflé est retombé au Stade Rennais. Ce mardi soir, les Bretons – toujours troisième de Ligue 1 – se sont inclinés sans briller sur la pelouse du LOSC (0-1) et permettent à leurs adversaires de revenir à trois points.

Face aux médias, Julien Stéphan a néanmoins tenu à dédramatiser cette défaite logique sur l’ensemble du match. « On a des blessés, on enchaîne tous les trois-quatre jours, ce n’est pas une excuse, mais un constat. On a le 9e budget de L1, on a joué contre une équipe de Ligue des champions, qui a de l’expérience. On a un effectif jeune et on sait qu’on devra batailler. Il ne faut surtout pas paniquer parce qu’on a perdu un match et qu’on était un peu moins bien », a expliqué le technicien.

Dans ce sprint final à valeur de marathon, le Stade Rennais garde toujours trois points d’avance sur les Dogues.