OM, OL, AS Monaco – Mercato : un 4e club de L1 vise aussi Mbaye Niang (Stade Rennais) !

Outre Tottenham, l’OM, l’OL et l’AS Monaco, Mbaye Niang, l’attaquant du Stade Rennais, serait aussi dans le viseur de l’OGC Nice.

C’est la journée Mbaye Niang ! L’intérêt de l’OM pour l’attaquant du Stade Rennais n’est plus un scoop depuis plusieurs semaines, le Sénégalais ayant lui-même reconnu les contacts il y a deux dimanches au Canal Football Club, mais on apprend ce lundi que l’OL et Tottenham sont aussi sur les rangs, tout comme l’AS Monaco.

M.Niang n’a encore jamais émis le souhait de quitter Rennes à sa direction, il est certes intéressé par l’OM mais n’a émis aucun souhait (encore)

Un nom de club n’est pas sorti encore… celui de L’OGC Nice car le club niçois est aussi très intéressé par le joueur. — Yo.Z (@YohZe) June 1, 2020

D’après L’Equipe, l’OL et l’AS Monaco ont pris des renseignements sans aller plus loin pour l’instant. Et Niang ne serait pas une priorité pour Tottenham. Mais ce n’est pas tout puisque le spécialiste des transferts YohZe révèle sur son Twitter un autre intérêt, celui de l’OGC Nice. « M.Niang n’a encore jamais émis le souhait de quitter Rennes à sa direction, il est certes intéressé par l’OM mais n’a émis aucun souhait (encore) Un nom de club n’est pas sorti encore… celui de L’OGC Nice car le club niçois est aussi très intéressé par le joueur », explique en effet l’insider… qui s’est donc chargé de « sortir » le nom des Aiglons.