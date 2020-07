OM, RC Strasbourg, Stade Rennais – Mercato : le dossier Corchia bientôt relancé ?

false

Appartenant au FC Séville, le défenseur français, Sébastien Corchia, pourrait effectuer son retour en Ligue 1. Au Stade Rennais ou au RC Strasbourg ?

Il y a quelques jours, alors que le Mercato commençait à peine à produire ses premières rumeurs, le nom de Sébastien Corchia était revenu avec insistance du côté du RC Lens. Sans que le moindre contact soit pris entre le RCL et l’entourage du joueur. Depuis, celui qui appartient toujours au FC Séville, mais qui a été prêté au Benfica, puis à l’Espanyol de Barcelone, croulerait sous les propositions.

C’est du moins ce que prétend son agent, Mikkel Beck, qui s’est exprimé pour le compte du site madein. « Sebastien a encore un an de contrat, c’est encore un joueur du FC Séville, mais il est fort possible qu’il rejoigne un autre club cet été, voire un autre championnat. » Le RC Strasbourg, l’OM et même le Stade Rennais ont été évoqués comme un possible point de chute. Mais qu’en est-il vraiment ?

Des envies d’Italie ?

« Nous avons reçu plusieurs marques d’intérêts et beaucoup de rumeurs circulent à son sujet. La France ? C’est l’option la plus plausible. Mais rien n’a encore été décidé. Sébastien possède la double-nationalité franco-italienne, et il a toujours rêvé de jouer en Italie un jour… »