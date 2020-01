OM, Stade Rennais, FC Nantes, LOSC – Mercato : la destination de Mendoza (Amiens) se précise

true

Stiven Mendoza (SC Amiens, 27 ans) va bouger sur le mois de janvier. Le Stade Rennais serait aujourd’hui le club du Top 5 français le plus chaud pour le recruter…

Comme nous vous l’annoncions plus tôt dans la journée en citant la presse locale, Stiven Mendoza (27 ans) est bel et bien en partance du côté du SC Amiens pour rejoindre un club actuellement dans le Top 5 de Ligue 1.

En quête d’un attaquant Rennes lance l’assaut

Dans son édition du jour, le « Courrier Picard » refusait toutefois de se mouiller, citant quatre destinations potentielles : l’OM bien sûr, mais également le Stade Rennais, le LOSC et le FC Nantes. Selon « Eurosport », il s’agirait en fait des Rouge et Noir. En quête d’un attaquant à la demande de Julien Stéphan, Rennes a bel et bien entamé les pourparlers avec Amiens dans l’optique d’un transfert du Colombien.

Steven Mendoza ( Amiens) qui discute avec Rennes via @Eurosport_FR ! pic.twitter.com/VQyrfU4FoI — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) January 16, 2020

Pas le bon timing pour l’OM, le FCN et le LOSC

Mais est-ce vraiment une surprise que la piste bretonne se dégage par rapport aux trois autres ? Pas vraiment. Serré de près par le fair-play financier, l’OM n’a pas les moyens de payer les 7 M€ réclamés par Amiens pour l’attaquant aux 5 réalisations cette saison. Si le FC Nantes s’était renseigné l’été dernier, la signature de Renaud Emond (ex-Standard de Liège) ferme quasiment la porte à un renfort offensif d’envergure. Quant au LOSC, Christophe Galtier a rapidement annoncé à l’entame du Mercato ne pas chercher de remplaçant à Yusuf Yazici, gravement blessé. Seul Rennes était finalement chaud pour s’activer en janvier…