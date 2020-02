Résultats Ligue 1 : l’AS Monaco et le Stade Rennais prennent les devants (mi-temps)

false

A la pause, l’AS Monaco et le Stade Rennais confirment leur statut de formation de haut de tableau en menant en score dans leur rencontre.

Face au Stade de Reims, l’AS Monaco a réussi à percer la muraille champenoise qui est la plus efficace de Ligue 1. Il aura fallu pour cela attendre un penalty obtenu suite à une faute de Foket sur Keita Baldé. Ben Yedder a transformé sa tentative (31e). Le Stade Rennais, de son côté, a rapidement pris le contrôle du match à Toulouse. Une grossière erreur de la défense a permis à Bourigeaud de débloquer le compteur d’un lob subtil (3e).

Dans les autres rencontres, le FC Metz et Angers font les bons coups de ces 45 premières minutes. Boulaya a inscrit un but magnifique face à Amiens (1-0). Bahoken permet au SCO de meneer contre Brest (1-0). Enfin, Montpellier et le RC Strasbourg n’ont pas réussi à trouver la faille pour le moment (0-0).