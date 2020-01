Résultats Ligue 1 : Nîmes 0-1 Stade Rennais ; Amiens SC 1-1 Stade de Reims (terminé)

true

C’est fini aux Costières et à la Licorne, et le Stade Rennais a réalisé la bonne opération de la soirée. Grâce à un but de Hunou à la 64e minute, les Bretons confortent leur 3e place et reviennent à cinq longueurs de l’OM, qui s’est imposé au Roazhon Park (1-0) vendredi. Les hommes de Julien Stéphan ont désormais quatre points d’avance sur le 4e, le FC Nantes.

Nîmes, qui a perdu deux joueurs majeurs sur blessure (Briançon et Ripart), demeure avant-dernier mais possède désormais trois points de retard sur Amiens, qui a été tenu en échec à domicile par le Stade de Reims. Les Champenois ont ouvert le score juste avant la pause par Kutesa. Les Picards ont égalisé peu après la reprise par Konaté (54e).

[#NOSRFC] Grâce à un splendide but d’Adrien Hunou inscrit après l’heure de jeu, les Rouge et Noir ont réalisé une belle opération ce soir. Le Stade Rennais F.C. conforte sa 3ème place au classement. 😃

Avec ce point, Reims remonte à la 9e place, juste derrière l’AS Monaco, dont le match en retard contre le PSG à Louis-II démarre dans quelques minutes.