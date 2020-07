Stade de Rennes, Stade de Reims – Mercato : un club prêt à tout rafler pour Salisu et Disasi ?

Depuis quelques semaines, le Stade Rennais et le Stade de Reims sont liés en raison de la recherche bretonne en défense centrale. Le club de Florian Maurice cherche au moins un défenseur central et parmi les pistes les plus régulièrement évoquées, figurent Mohamed Salisu (Valladolid) mais aussi Axel Disasi (Stade de Reims).

Seulement, le Stade Rennais doit composer avec une concurrence encombrante sur les deux dossiers. Et selon le media anglais Saints Marching, qui suit à l’actualité de Southampton, Rennes ferait bien de se méfier du club anglais qui pourrait s’offrir non pas un seul, mais les deux défenseurs centraux pistés cet été !

Leicester are set to return for Southampton defender Jannik Vestergaard after narrowly missing out on him in January.https://t.co/NtqYwzpKuu

— Robin Bairner (@RBairner) July 4, 2020