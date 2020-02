Stade Rennais : absents, Nzonzi, Camavinga…Julien Stéphan balaie l’actualité rennaise

true

Quelques heures, seulement, après une défaite sur le terrain du LOSC, le Stade Rennais aura l’occasion de se remettre la tête à l’endroit lors d’un derby breton attendu face au Stade Brestois.

Au sujet de ce match, l’entraîneur du SRFC, Julien Stéphan, a expliqué qu’il attendrait demain pour connaître avec précision les joueurs susceptibles d’intégrer le groupe. Des doutes subsistent en effet pour Morel, Raphinha et Nzonzi, fraîchement arrivé au club. Joueur sur lequel Stéphan ne tarit pas d’éloges.

« Raphinha ne s’est pas entraîné, il fera un test demain pour voir. Il a des douleurs lombaires, qui lui faisaient très mal à l’issue du match à Lille. Aujourd’hui ça allait un peu mieux, mais pas assez pour sortir, même pour faire un footing ce n’était pas suffisant. Morel, lui, s’est entraîné normalement ce matin. Il fera un ultime test demain sur plus grande distance pour savoir ce qu’il en est de ce week-end. Steven s’entraîne normalement depuis le début de semaine. On fait un point quotidien avec lui, on l’a encore fait tout à l’heure. On décidera demain à l’issue de l’entraînement ce qu’il en est, mais ça avance positivement. Lui, c’est un vrai numéro 6. Il pourrait éventuellement nous permettre de jouer à 3 au milieu. Il peut aussi jouer dans un milieu à 2. Sur le rythme de jeu, il va nous apporter beaucoup de choses. »

Avant d’évoquer le cas de sa pépite, Eduardo Camavinga. « Il connaît un petit coup de moins bien. Il a enchainé les matchs même si on a essayé de le reposer. Il faut essayer de passer au mieux cette période et qu’il ne se blesse pas. C’est un secteur de jeu où on a eu beaucoup de blessures. »