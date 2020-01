Stade Rennais : André Villas-Boas se paye Damien Da Silva

true

Au cours d’une conférence de presse très offensive, au cours de laquelle il a fait passer pas mal de messages à ses dirigeants, André Villas-Boas a aussi évoqué le Stade Rennais. Les Rouge et Noir, dont leur capitaine Damien Da Silva, ont rédigé un rapport concernant le jeu dur supposé des Phocéens vendredi dernier. L’entraîneur de l’OM n’a pas apprécié, tout comme les propos du défenseur.

« Je pense que Damien Da Silva a totalement raté sa déclaration. Je ne trouve pas d’explications. Un match est un match et c’est à l’arbitre de juger les actions qui sont dures en donnant des cartons jaunes ou rouges. On n’a pas fait la moindre remarque ou eu la moindre intention de jouer dur pour blesser les joueurs de Rennes. »

« Il a complètement raté sa déclaration et je ne pense pas qu’il parle mal français. On ne peut pas dire que ça a été mal traduit. Je le tiens comme une personne professionnelle, responsable, un bon leader du Stade Rennais et j’ai trouvé cette déclaration totalement hors de ce qui s’est passé dans le match. On pas eu ces intentions. »

« Evidemment, le choc entre Bouba (Sarr) et Camavinga peut donner un autre carton, c’est à la Ligue d’analyser ce type de choses. A la mi-temps, on a Traoré dans le tunnel qui a ralenti le commencement de la deuxième période parce qu’il cherchait les confrontations avec tout le monde. On ne peut rien faire. Mais j’ai trouvé la déclaration totalement absurde de la part de Damien. »