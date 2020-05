Stade Rennais, ASSE, RC Lens, PSG, Girondins : Philippe Redon est décédé

true

Ancien attaquant apprécié de Ligue 1 et notamment du Stade Rennais, Philippe Redon (69 ans) est décédé ce mardi.

Quelques semaines seulement après la disparition de Louis Cardiet, une autre figure du Stade Rennais s’en est allée. Comme l’a fait savoir le site officiel du club, c’est l’ex-attaquant Philippe Redon qui est décédé ce jour à l’âge de 69 ans.

Originaire de Mayenne mais Rennais de cœur, Redon avait été joueur (1971-75) mais également entraîneur adjoint (2002-07) du club breton. Il avait aussi porté les couleurs du Red Star (1975-1976), du PSG (1976-1978), des Girondins de Bordeaux (1978-1979), du FC Metz (1979-1980, de Laval (1980-1983), de Rouen (1983-1985), de Tahiti (1985) et de l’AS Saint-Etienne (1986).

Disposant du plus haut degré pour entraîner, Philippe Redon avait passé deux saisons sur le banc de l’US Créteil (1988-89 et 1990-91), une saison au RC Lens (1989-90) et avait été sélectionneur du Cameroun (1991-92) et du Libéria (2000).