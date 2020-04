Stade Rennais : avenir, Ben Arfa, Létang… Julien Stéphan se livre

true

Julien Stéphan a accordé un entretien à « L’Equipe du Soir ». L’occasion pour le coach du Stade Rennais de rétablir certaines vérités. Morceaux choisis.

Sur son avenir qu’il voit à Rennes

« Je suis très bien au Stade Rennais. Il n’y a aucune raison de partir. Ça fait maintenant huit ans que j’y suis. J’ai passé six ans et demi à la formation et un an et demi avec les professionnels. Les résultats sont positifs depuis le départ. Je sais que c’est un métier difficile, un métier passionnant, mais il n’y a aucune raison pour que je quitte le club ».

Sur son vrai rôle dans l’éviction d’Olivier Létang

« Il peut toujours y avoir quelques moments un petit peu plus compliqués entre un président, un directeur sportif et un entraîneur. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites à la suite de la démission du président Létang. Il y a au Stade Rennais un actionnaire. Un actionnaire qui est là depuis vingt ans et qui a pris une décision qu’il faut respecter. On m’a prêté beaucoup plus de pouvoir que je n’en ai ».

Sans rancune avec Hatem Ben Arfa

« Je n’ai eu aucun problème avec Hatem Ben Arfa. Bien au contraire. Lorsque j’ai repris l’équipe, il ne jouait pas beaucoup. J’en ai fait un élément central de l’équipe. Il a joué tous les matches. Il a estimé qu’il devait donner une autre orientation à sa carrière et il a fait une déclaration dans ce sens. Je garde de très bons souvenirs de notre collaboration ».