Stade Rennais : Camavinga au Real Madrid, nouvelles révélations

false

Le quotidien espagnol, Marca, estime que le Real Madrid a un boulevard devant lui afin de recruter Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Stade Rennais.

C’est LE sujet qui semble accaparer la presse madrilène ces derniers jours : la possible venue au Real Madrid du si talentueux milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. A tel point que Marca, dans son édition du jour, consacre un long article au jeune espoir (17 ans), estimant que les dirigeants de la Maison Blanche ont désormais un boulevard devant eux.

En effet, la concurrence (Borussia Dortmund, FC Barcelone) aurait lâché prise ces derniers jours et il ne resterait plus qu’au Real qu’à satisfaire les exigences financières du club breton. Là-encore, Marca nous révèle le prix demandé par le SRFC, sans citer aucune source : 60 millions d’euros.

Pogba plus Camavinga ?

Considération similaire pour l’autre quotidien madrilène, AS, qui estime toutefois que Camavinga vaudrait 50 millions d’euros, soit dix de moins. On a tout de même du mal à imaginer le Real recruter Paul Pogba, désigné comme la priorité des priorités de Zinédine Zidane, et Eduardo Camavinga le même été.

A moins que les caisses du club soient pleines, bien pleines même…