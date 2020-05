Stade Rennais : Camavinga et le Mercato, Stéphan sans retenue

false

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, n’a aucune envie de voir Eduardo Camavinga filer au Real Madrid. Il le répète ainsi à chaque entretien.

Pas encore majeur mais déjà courtisé. Et notamment par le Real Madrid. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, du prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui, à 17 ans seulement, affole déjà la rubrique mercato des médias européens. Depuis des semaines, son départ est évoqué. Et depuis des semaines, son entraîneur, Julien Stéphan, répète à qui veut l’entendre que le départ ne serait pas une bonne idée.

Ce que le technicien du SRFC a encore fait au cours d’une entretien accordé il y a quelques heures à l’Agence France Presse. Extrait : « Ce serait bénéfique pour lui de rester encore au moins une année supplémentaire à Rennes. Parce qu’il faudra confirmer, parce qu’il est dans un endroit qu’il connaît bien, parce qu’il est dans un club qui lui fait énormément confiance, parce qu’il est aussi encadré par des gens qui le connaissent parfaitement. Il faudra qu’il confirme l’année prochaine les excellentes performances qu’il a pu faire cette année.

« Il faut le laisser aussi lui grandir, s’épanouir, et surtout prendre du plaisir »

Ce sera la prochaine étape. Ensuite, on verra. Son potentiel est très important. Mais on connaît la difficulté du sport de haut niveau, d’une carrière de haut niveau. Il faut le laisser aussi lui grandir, s’épanouir, et surtout prendre du plaisir sur le terrain parce que c’est son moteur. »