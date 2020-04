Stade Rennais : Camavinga, Maurice, Grimandi… les vérités de Stéphan

true

Interrogé à distance au micro du Canal Football Club au sujet de plusieurs dossiers chauds, Julien Stéphan s’est livré au Stade Rennais. Morceaux choisis.

Camavinga doit-il partir cet été ?

« Mon souhait est qu’il continue sa progression avec son club formateur. Pour lui permettre de confirmer auprès de gens qui le connaissent très bien puis de s’envoler dans un club plus huppé. Après, je ne pense pas qu’une éventuelle qualification du Stade Rennais en Ligue des champions ait une incidence sur son futur. Il faut regarder à plus long terme. »

Le Stade Rennais accepterait-il une saison blanche ?

« On fera ce que les instances décideront. Mais l’important c’est de battre cette pandémie. Si on accepterait de perdre notre 3e place actuelle ? Oui. Mais on espère une décision de terrain en rappelant qu’on a tout de même disputé les trois quarts du championnat. Il est encore un peu tôt pour se positionner. »

Le directeur technique nommé prochainement au SRFC ?

« Florian Maurice ou Gilles Grimandi ? Ce sont deux personnes qui ont deux gros vécus de joueurs, très compétentes. Ils pourraient parfaitement remplir la fonction mais je ne suis que l’entraîneur et au club il y a un actionnaire et un président. Ils prendront la meilleure décision possible pour le bien du Stade Rennais. Je ne connais pas le timing mais on peut imaginer que cela puisse arriver prochainement. »