Stade Rennais – Coronavirus : Holveck craint un effet domino en L1

Le nouveau président du Stade Rennais Nicolas Holveck en appelle à la solidarité des clubs de L1 pour survivre à la crise sanitaire.

Dans un entretien accordé à L’Est Républicain, Nicolas Holveck, le nouveau président du Stade Rennais, prône une solidarité des clubs professionnels en ces temps de crise sanitaire. L’heure est selon lui à l’unité. « Pas question de pleurnicher ! Nous sommes des privilégiés », a-t-il rappelé en préambule.

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN — Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020

Avant d’expliquer : « À l’heure actuelle, il y a trop d’inconnues, on ne peut rien prévoir mais il faut trouver des solutions pour la survie des 40 clubs professionnels. On n’a décemment rien demandé de plus à l’État, juste un aménagement du chômage partiel. On a besoin d’unité, de solidarité et d’optimisme. On est tous sur le même bateau : si l’un des 40 clubs coule, on peut faire couler le bateau entier. »