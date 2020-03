Stade Rennais – Coronavirus : Julien Stéphan confirme lui-même le chômage partiel

true

Comme bon nombre de clubs de Ligue 1, le Stade Rennais passe désormais en chômage partiel. C’est l’entraîneur Julien Stéphan qui l’a confirmé.

Le football français, en raison de l’épidémie de coronavirus, découvre le chômage partiel. Et ce sont aujourd’hui (presque) tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont été contraints de s’y résoudre. Le Stade Rennais ne fait désormais plus exception. Et c’est son entraîneur, Julien Stéphan, qui l’a annoncé lors d’une émission sur TV Rennes.

« De manière transparente avec la direction »

« Tout a été fait de manière transparente avec la direction. Il y a eu des réunions pour expliquer la démarche, le fait qu’on allait passer en chômage partiel. Tout a été très clair avec les joueurs, ça a été très bien compris par tout le monde. »