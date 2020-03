Stade Rennais – Coronavirus : le très beau geste du Roazhon Celtic Kop

true

Les supporters du Stade Rennais, en ces temps de coronavirus, ont pris une belle initiative solidaire à l’égard du monde médical. Bravo.

La solidarité n’est pas un vain mot chez les supporters des clubs de football français. On s’en aperçoit, encore, au Stade Rennais, avec les membres du Roazhon Celtic Kop qui ont décidé, ces derniers jours, de lutter contre l’épidémie du coronavirus. En allant plus loin que les applaudissements aux fenêtres, le soir à 20 heures, et en créant une collecte de fond afin de subvenir à certains besoins du corps médical basé à Rennes.

« Se battent nuit et jour pour sauver des vies »

Ainsi, et comme ils le soulignent, au travers d’un communiqué, « nous vous permettons de faire un don via cette cagnotte, afin d’offrir des viennoiseries, confiseries, etc. à ces héros du quotidien, qui se battent nuit et jour pour sauver des vies. Ce geste ne sauvera pas de vie, mais à notre échelle nous permet d’être acteurs et témoigne de tout notre soutien aux personnels hospitaliers. »

De plus amples explications sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur le compte twitter du Roazhon Celtic Kop 1991.