Stade Rennais : exemplaire, il veut poursuivre l’aventure en Bretagne

Le défenseur du Stade Rennais, Jérémy Morel, aimerait poursuivre son aventure avec le club breton. Lui qui arrive en fin de contrat en juin.

Un joueur de métier. Et assurément de devoir. Qui, la saison passée encore sous les couleurs du Stade Rennais, a montré à quel point l’âge n’avait pas prise sur ses performances. On parle ici de Jérémy Morel qui, à 36 ans et selon l’Equipe, aimerait bien prolonger l’aventure avec le SRFC quelques mois supplémentaires.

Morel, arrivé libre l’été dernier après un long bail à l’OL, attend toutefois de savoir si les dirigeants rennais partagent son désir. Les dirigeants, toujours selon le quotidien sportif, doivent étudier la question prochainement. Morel a tout de même disputé cette saison 28 matches toutes compétitions confondues.