Stade Rennais : Camavinga a fait craquer un joueur du FC Nantes

Eduardo Camavinga, le prodige du Stade Rennais, fait l’unanimité après sa première vraie saison au plus haut niveau.

Le Stade Rennais le savait déjà depuis de longs mois, mais le championnat en cours n’a fait que le confirmer. Eduardo Camavinga est un vrai prodige qui éclate à la face de l’Europe qui le convoite déjà ardemment.

Le Real Madrid notamment a les yeux rivés sur le jeune milieu rennais avec l’espoir d’en faire un de ses cracks de demain. Voilà pourquoi Marca a interrogé quelques joueurs français ou de Ligue 1 sur le sujet. Et surprise, puisqu’un joueur du club rival, le FC Nantes, livre son avis. Le milieu de terrain Cristian Benavente se montre d’ailleurs très élogieux à son sujet.

« Il a un air de Xabi Alonso »

« Il a beaucoup attiré mon attention. Je tiens à souligner qu’il est toujours bien marqué lorsqu’il s’agit de recevoir le ballon et d’avancer et que, à son âge, c’est très difficile. Il ne perd pas le ballon dans les zones encombrées, il est fiable avec des passes courtes, moyennes et longues et, avec le ballon à ses pieds, il peut briser les lignes avec ses commandes vers l’avant », a estimé le milieu nantais avant de conclure d’un flatteur : « Il a un air de Xabi Alonso ».