Ancien joueur du Stade Rennais et de divers clubs bretons, Gaël Danic estime que le Stade Rennais est devenu la locomotive incontestée de la région.

Passé par le Stade Rennais mais également par l’En Avant Guingamp et le FC Lorient, il est difficile de trouver joueur breton plus marquant que Gaël Danic. Depuis le club de Saint-Malo (National 2) où il évolue aujourd’hui, Pour « Ouest-France », Danic a donné son avis sur la rivalité entre les formations régionales… Et le milieu gaucher n’est pas mécontent de voir Rennes en haut de l’affiche en ligue 1.

« Aujourd’hui, on constate notamment que le Stade Rennais, dont je suis supporter, a pris une autre dimension au niveau des supporters. Avant, les gens étaient plus spectateurs. Désormais, une osmose s’est créée entre le public, qui est pourtant très demandeur, difficile, et les joueurs. C’est incroyable. Rennes est devenu une locomotive », s’est enflammé Gaël Danic.

Il est vrai que lors de son passage au stade Route de Lorient, devenu Roazhon Park depuis, il n’y avait pas la même ferveur autour des Rouge et Noir…