Stade Rennais : Holveck a tracé une feuille de route ambitieuse

true

Nouveau président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Holveck ne manque pas d’afficher ses ambitions au micro du Canal Football Club.

Nicolas Holveck n’a pas vraiment la tête au mercato. Le nouveau président exécutif du Stade Rennais l’a dit en fin de semaine dernière : il s’inquiète des retombées financières de la crise sanitaire liée au coronavirus.

« On entre dans une période de crise sans aucune réserve. C’est forcément compliqué si on supporte quatorze ou quinze mois de charges, selon le timing dans lequel pourra s’achever la saison actuelle, avec douze mois de recettes, a-t-il soufflé. Quand il n’y a aucune réserve, le moindre caillou peut être catastrophique. Hors, là, c’est une météorite qui nous tombe dessus. On est logés à la même enseigne que les autres. On a un actionnaire fort qui représente plus de garanties par rapport à des établissements de financement si besoin, mais vivre trois mois sans recettes… Il va falloir un effort de tout le monde. »

💬 »La feuille de route est ambitieuse, se battre chaque année pour la Ligue Europa » Nicolas Holveck, le nouveau président du @staderennais dévoile à Philippe Carayon les objectifs du club breton pour les saisons à venir#RestezChezVous — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 26, 2020

Le nouveau patron sportif du Stade Rennais, qui travaille en étroite collaboration avec Julien Stéphan depuis son domicile de Monaco, a pris le temps d’en dire plus sur sa feuille de route en sortie de crise. « La feuille de route est ambitieuse, c’est se battre chaque année pour la Ligue Europa, a-t-il expliqué au micro du Canal Football Club. Cette saison est encore plus ambitieuse puisqu’on est troisième, donc on va mettre tout en œuvre pour garder cette place historique pour le Stade Rennais. D’un autre côté, il faut aussi continuer à structurer le club pour le rendre encore plus performant. Il faut tenir la tendance engagée depuis trois ans sous l’égide d’Olivier Létang et mis en place par l’actionnaire. »