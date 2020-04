Stade Rennais : Holveck avance à tâtons sur le Mercato d’été 2020

true

Comme il l’a reconnu ce mardi soir sur RMC, Nicolas Holveck ne peut pas vraiment préparer le Mercato d’été 2020. La crise du Covid-19 met trop d’incertitudes.

Très en vue dans les médias depuis son intronisation à la présidence déléguée du Stade Rennais, Nicolas Holveck était l’invité de l’émission « Team Duga » ce mardi soir sur RMC. Le dirigeant breton a notamment évoqué les incertitudes face au Mercato d’été à venir.

Pour l’instant, le dirigeant breton gère au plus pressé : « C’est une prise de fonction un peu particulière, parce que je n’ai vu personne. J’échange tous les jours au téléphone avec Julien Stéphan. Les joueurs, je les appelle à tour de rôle (…) Pour l’instant, j’ai deux priorités : trouver des ressources et être prêt pour l’éventuelle reprise ».

Quant à d’éventuelles anticipations autour de l’effectif pour la saison prochaine, il est encore bien trop tôt : « On travaille toute l’année sur le mercato. L’équipe de scouts voit des joueurs tout le temps. Ce mercato va être conditionné par la façon dont on termine économiquement le championnat, la place finale et la situation économique de l’ensemble du marché cet été. Il n’y a rien d’établi, car il y a beaucoup d’inconnues ».