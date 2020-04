 Stade Rennais : Holveck demande l’union sacrée de l’emprunt de la L1

true

Sur RMC Sport, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck prône l’union sacrée des clubs de L1 pour survivre à la crise sanitaire actuelle.

L’arrêt actuel des compétitions lié à la pandémie du Covid-19 n’est pas sans conséquences au niveau de l’économie des clubs, et en L1, des voix s’élèvent pour un emprunt commun. Interrogé par RMC, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a donné son opinion.

« A court terme, chacun doit aller voir sa banque et aller chercher les financements mis en place par l’Etat qui devraient nous permettre d’assurer les deux-trois prochains mois maximum dans un premier temps, a-t-il expliqué. L’objectif, c’est d’aller voir des investisseurs nationaux et internationaux pour mettre en place une ligne de crédit si la crise venait à durer et se durcir ou si dans le futur on était confronté à une autre crise. Mais ce n’est pas un dispositif pour le court terme. Pour le court terme on doit aller chercher d’autres solutions moins onéreuses. »

Une solution mène à l’Etat… « Comme pour toutes les entreprises actuellement, on est au même régime, on va chercher les dispositifs que l’État a mis en place, estime Holveck. L’emprunt il faut voir sous quelle forme ça peut être fait car on ne sait pas si la Ligue peut le porter. Ce n’est pas si simple. Le seul objectif des clubs c’est d’aller chercher ses propres financements à des conditions bien meilleures que celles-là. L’objectif de cette commission financement c’est de réfléchir à des solutions dans l’avenir dans le cadre d’un accident industriel. »

Et au président breton d’ajouter : « Je reste convaincu qu’on doit se sauver tous ensemble. On est 40 dans la même galère et il faut qu’on s’en sorte à 40. Le foot ça se joue à 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2 et si on perd des clubs ça va être compliqué. On doit se sauver tous ensemble et travailler tous ensemble dans le même sens. »