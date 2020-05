Stade Rennais : C1, Mercato, Maurice… Holveck fait un point très complet

true

Bien que troisième de Ligue 1, le Stade Rennais n’est pas encore en Ligue des Champions. Nicolas Holveck ne s’enflamme pas.

Assuré de finir troisième de Ligue 1 suite à l’arrêt de la saison décrêté jeudi par la LFP après la pandémie de coronavirus, le Stade Rennais n’a jamais été aussi proche de disputer la première Ligue des Champions de son histoire. Un énorme coup pour le club breton … qui a accueilli la nouvelle avec beaucoup de prudence et d’humilité.

Dans un entretien à « Ouest-France », Nicolas Holveck a néanmoins tenu à rappeler que tours préliminaires ne voulaient pas dire C1 et qu’avant d’imaginer des revenus qui allaient exploser, il fallait raison garder. « Le Stade Rennais n’est pas en Ligue des champions. C’est un constat. En plus, c’est une saison très compliquée car il faudra attendre la finale de la Ligue Europa, fin août, pour savoir où on sera exactement. Habituellement, vous êtes fixés fin mai pour un début de compétition au mois d’août si vous êtes en Q3 et en playoffs, ou au mois de septembre. Là, on ne sera fixé que fin août, seulement », a-t-il rappelé.

Et ne comptez pas sur lui pour rêver ou spéculer : « La hausse des revenus, c’est si on passe les Q3, les play-offs. On est loin de ces montants-là. Pour l’instant, on est en Q3. Si vous perdez, en Europa League ce sera comme l’année dernière, donc pas plus de revenus que la saison dernière. On est sur la route, on est sur le chemin. C’est la première fois que le Stade Rennais est sur le chemin de la Ligue des Champions. Maintenant, à nous, avec Julien (Stéphan), de conduire le Stade Rennais sur ce chemin, pour aller jusqu’au bout, jusqu’à la phase de groupes ».

Holveck va se retrousser les manches

Dans L’Équipe, le président du Stade Rennais a évoqué le Mercato. « On ne saura que fin août si on est qualifiés pour la phase de groupe ou si on passe par des qualifications qui auraient lieu probablement en septembre, poursuit Holveck. Quoi qu’il en soit, il nous faut travailler pour y accéder avec une équipe solide dans le seul objectif de passer le Q3 et les play-offs mais sans s’imaginer avoir déjà les recettes de la Ligue des champions. Donc en conservant notre effectif et en étant malin pour l’améliorer encore. Le directeur technique ? Il n’y a pas d’urgence mais c’est un sujet qui devient plus important, on va s’y remettre très sérieusement pour prendre la bonne décision. »

Enfin, Holveck a parlé des finances du club breton face au manque de recettes essentielles liées aux droits télé qui ne vont pas tomber avec cette saison écourtée. « Il manquera aussi les recettes guichets de cinq matches, relève-t-il. Le gros du travail sera de trouver un maximum de mesures d’adoucissement des pertes pour l’atterrissage au 30 juin car la situation économique est très compliquée. Il faut sauver les comptes d’exploitation des clubs, tous en danger, avec un but commun : se sauver économiquement et tous ensemble. »