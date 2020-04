Stade Rennais : Holveck valide à 100% l’opération commando droits TV

true

Ne figurant pas parmi les quatre présidents de L1 choisis pour discuter avec Canal+ et beIN Sports, Nicolas Holveck (Stade Rennais) n’en prend pas ombrage.

Canal+ et beIN Sports ayant gêlé les 260 M€ de droits TV qu’ils devaient payer sur la fin de saison, la Ligue a décidé de nommer quatre présidents de clubs pour discuter avec les diffuseurs. Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Olivier Sadran (Toulouse FC) et Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) ont été désignés pour mener cette négociation serrée pour récupérer au moins une partie de l’argent.

Si Jean-Michel Aulas (OL) a été (un peu) blessé de ne pas avoir été choisi, ce n’est pas le cas du tout nouveau président du Stade Rennais, Nicolas Holveck. En marge de la dernière conférence du syndicat Première Ligue, le dirigeant breton a été lancé sur la question, se montrant très confiant face au choix de Nasser Al-Khelaïfi qui dispose de la double casquette PSG – beIN Sports.

« On traverse une crise unique. Les gens que l’on envoie y vont pour défendre les quarante autres clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. Et ce sera pareil pour le dialogue social, pour les financements… Aujourd’hui, on doit mettre tous les ego de côté. La seule chose qui compte, c’est de sauver tout le monde. Pour cela, d’envoyer les meilleurs dans chacun des domaines », a-t-il expliqué dans une «conf call » relayée par « Ouest-France ».