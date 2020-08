Stade Rennais : Julien Stéphan a pris place au milieu des futurs grands

true

L’Equipe assure que Julien Stéphan fait partie des futurs grands entraîneurs, qui règneront sur la planète football dans les années à venir.

Dans son édition du jour, L’Equipe désigne Zinédine Zidane comme l’actuel meilleur entraîneur du monde. Le coach du Real Madrid devance les deux monstres Pep Guardiola et Jürgen Klopp en raison de son palmarès depuis ses débuts en 2016 et de sa méthodologie plus adaptative que celles du Catalan et de l’Allemand.

Mais le quotidien évoque aussi la nouvelle vague. Et dans le creux de celle-ci, au milieu des Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Frank Lampard (Chelsea), Gennaro Gattuso (Napoli), Mikel Arteta (Arsenal), Ole Gunnar Solskjaer (MU), Simone Inzaghi (Lazio Rome) et autres Hans-Dieter Flick (Bayern Munich), on trouve Julien Stéphan !

« Julien Stéphan est un représentant français parfait. On évolution au club, qui suggère un pouvoir et un sens politique ressemblant à celui d’autres entraîneurs ayant réussi, le désigne à l’évidence comme l’un des techniciens de demain. » Vu sa réussite depuis un peu plus d’un an et demi, entre le beau parcours en Europa League, la victoire en Coupe de France et la qualification pour la Champions League, on peut même écrire qu’il est certes le futur de la profession mais également son présent.