Stade Rennais : Julien Stéphan bichonne son vestiaire pendant le confinement

Sur le site officiel du Stade Rennais, Julien Stéphan a évoqué son confinement et l’importance de son rôle de manager en période de crise.

Le championnat bientôt arrêté depuis un mois, Julien Stéphan a donné de ses nouvelles sur le site officiel de son club du Stade Rennais. L’occasion pour le technicien breton d’évoquer son travail ou plutôt la manière dont il l’a adapté pour faire face à la situation. « Dans la période que l’on traverse, le football est secondaire. On vit un moment inédit, particulier et dramatique parce qu’il y a des vies humaines en jeu », a-t-il rappelé en préambule, relativisant la vie « difficile » d’un entraîneur de football.

Très à l’écoute des préoccupations des joueurs

Dans cette période, Julien Stéphan s’attèle surtout au management humain : « On n’a pas beaucoup de visibilité sur le moment où l’on pourra retourner sur le terrain. Avec le staff et les dirigeants, le maître-mot est adaptation. On ajuste en fonction des informations que l’on peut recevoir. On est en lien permanent avec les joueurs. On répond à leurs demandes. Il faut créer et maintenir du lien pour qu’ils entretiennent une forme de motivation. Je prends aussi des nouvelles des différents collaborateurs du Stade Rennais. C’est important ».

Et l’entraîneur rennais en profite pour saluer le sérieux de ses hommes : « On ne sait pas quand on retournera sur les terrains. On ne sait pas non plus combien de temps de préparation on aura avant une possible reprise du championnat. Pour autant les joueurs sont consciencieux et professionnels en étant en demande d’exercices à effectuer ».