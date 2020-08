Stade Rennais : Julien Stéphan distribue un bon point à Mbaye Niang

true

Bien que son joueur ait émis le souhait de quitter le Stade Rennais, l’entraîneur des Rouge et Noir se montre satisfait de sa préparation.

Vainqueur de Châteauroux (3-0) et d’Angers (1-0) lors de ses deux premiers matches amicaux, le Stade Rennais est déjà au point. Et il ne s’est, en plus, pas affaibli alors que le début du marché des transferts laissait à penser que Mbaye Niang allait s’en aller, probablement pour l’OM, sinon pour le Golfe.

Mais l’attaquant est toujours présent. Et contrairement à ce qu’on aurait pu penser, son transfert avorté ne lui pèse pas. En tout cas, Julien Stéphan l’a trouvé plutôt bien lors de son entrée contre le SCO : « Niang a été à l’image de ceux qui sont rentrés, très généreux, très investi ».

Cependant, l’ancien de l’AC Milan ne part pas encore titulaire dans l’esprit de son entraîneur. Celui-ci privilégie un trio offensif composé de Raphinha, Adrien Hunou et Martin Terrier. Mais peut-être qu’il y aura des changements pour le match amical contre le FC Lorient ce mardi soir…