Stade Rennais : Julien Stéphan fixe le cap pour les cinq prochains matches

L’entraîneur des Rouge et Noir veut profiter des prochaines rencontres amicales face à des clubs de Ligue 1 pour faire monter son équipe en puissance.

Ce samedi, le Stade Rennais affronte le SCO d’Angers en match amical à Vannes. C’est le premier d’une série de rencontres face à des écuries de Ligue 1 (Lorient, Brest, Saint-Etienne et Nice vont suivre). L’entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan, a expliqué quelles étaient ses attentes à trois semaines de la reprise de la Ligue 1.

« L’objectif du stage et des trois matches qui arrivent, même des cinq matches jusqu’à Nice, c’est d’augmenter les temps de jeu, qu’ils soient plus conséquents. Le principal objectif c’est cela. On veut aussi avancer dans l’intensité qu’on pourra mettre à l’intérieur des matches même si on fait des rencontres tous les trois jours. Avec les rotations qu’on effectuera, on essayera d’amener de l’intensité en amenant les joueurs le plus longtemps possible sur le terrain. »

« Le but est de donner plus de temps de jeu à tout le monde. Profiter de ces rencontres pour encore mieux se préparer pour le début de saison en augmentant les temps de jeu à chaque fois. »