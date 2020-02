Stade Rennais : Julien Stéphan ne lâche pas le flop Jordan Siebatcheu

true

Arrivé il y a un peu plus d’un an et demi au Stade Rennais pour 9 M€ avec l’étiquette de futur crack, Jordan Siebatcheu (23 ans) n’est pas parvenu à s’imposer en Bretagne. L’ancien Rémois ne rentrait d’ailleurs plus dans les plans du club qui a tout fait pour l’exfiltrer, même en prêt, lors du Mercato d’hiver.

Siebatcheu n’est toutefois pas parvenu à trouver de porte de sortie, lui qui a même été recalé par le Nîmes Olympique, qui a préféré aller chercher Nolan Roux (EA Guingamp) plutôt que de tenter le pari. Forcé à conserver son avant-centre, Julien Stéphan fait contre-mauvaise fortune bon cœur.

« Tous les joueurs qui sont là sont à ma disposition »

Profitant d’une victoire quasi-acquise à Belfort en quart de finale de Coupe de France, le coach du Stade Rennais a fait rentrer son buteur en mal de confiance… Et l’intéressé a saisi sa chance en marquant le 3e et dernier but du match (victoire 3-0).

A l’issue de la rencontre, Julien Stéphan a confirmé à « Ouest-France » que Siebatcheu aurait à nouveau sa chance : « Je vous avais dit qu’à partir du moment où le mercato était terminé, je comptais sur tout le monde. Tous les joueurs qui sont là sont à ma disposition, doivent travailler dur pour rentrer dans le groupe, pour avoir du temps de jeu. Mais à partir du moment où le mercato est terminé, dans mon esprit, j’ai switché avec tous ces joueurs-là et j’ai envie de les emmener le plus loin possible ».