Stade Rennais : Julien Stéphan révèle comment il a renversé le FC Nantes

true

Fin janvier, le Stade Rennais a renversé le FC Nantes alors qu’il était mené 1-2 à la 95e. Un exploit que son entraîneur explique aujourd’hui.

Le 31 janvier, le Stade Rennais s’est imposé 3-2 dans le derby contre le FC Nantes alors qu’il était mené 1-2 à la 95e. Un tour de force sensationnel, réalisé dans un Roazhon Park en fusion, qui porte la griffe de Julien Stéphan. Dans L’Equipe, l’entraîneur des Rouge et Noir a détaillé comment il a rendu l’exploit possible.

« Quand je lance Del Castillo à la place de Camavinga à la 83e, il reste dix minutes, il faut prendre encore plus de risques. On avait encore besoin d’un joueur frais, d’élimination, de percussion aussi, qui apporter encore côte gauche, là où on voulait créer du surnombre. Sur un quart d’heure, on peut assumer ce déséquilibre, surtout en dominant, en étant à domicile. »

Le Stade Rennais termina alors le derby dans un schéma en 3-7… « Plus on allait mettre du monde en haut, plus ça allait les faire reculer, ils étaient quand même bien fatigués et il fallait qu’ils remontent 80 mètres pour nous contrer. Ils avaient réussi à la 80e, après ils n’avaient peut-être plus l’énergie pour le faire. »