Stade Rennais : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Raphinha

Recruté le dernier jour du Mercato d’été pour 21 M€ au Sporting Lisbonne, Raphinha avait tout pour être un nouveau flop à la Severino Lucas. Un gros transfert, des débuts poussifs et une « Saudade » digérée, le Brésilien a enfin digéré tous les évènements. Sur le dernier mois et demi de la première partie de saison, le natif de Sao Paulo a même affiché de vraies promesses (3 buts, 2 passes décisives en L1). Bien parti pour être le digne successeur d’Ismaïla Sarr (parti à Watford cet été)…

La brute : Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga est un monstre. Monstre de précocité, lancé en Ligue 1 en fin de saison dernière, titulaire en puissance depuis, international Espoirs français fraîchement naturalisé, meilleur joueur UNFP du mois d’août, plus jeune buteur du Stade Rennais en Ligue 1 (face à Lyon le 15 décembre), déjà valorisé à plus de 100 M€ et marqué à la culotte par le Real Madrid…Et dire qu’il vient tout juste de fêter ses 17 ans ! Pas besoin d’être un colosse musculeux pour être vu comme une brute.

OFFICIEL ! Eduardo Camavinga, même pas bachelier et âgé d’à peine 16 ans, est élu meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1 ! Il devient par la même occasion le plus jeune joueur récompensé de ce trophée dans l’histoire de l’UNFP ! 🥇 pic.twitter.com/4IzKxzLiNt — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 16, 2019

Le truand : Hatem Ben Arfa

Sur son front : une grosse étiquette « porté disparu ». Depuis mai dernier et sa sortie hara-kiri contre le jeu du Stade Rennais et le coaching de Julien Stéphan, « HBA » est sorti du monde du foot. Mis à l’écart jusqu’à la fin de son contrat en Bretagne, l’ancien international tricolore n’a pas retrouvé de projet pour le faire vibrer depuis. Toujours au chômage malgré des flirts en Liga (Bétis, FC Séville), en Turquie (Fenerbahçe), en Italie (Sampdoria, Genoa) et même avec le FC Nantes…