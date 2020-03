Stade Rennais : le message empreint d’admiration de Da Silva

true

Le défenseur du Stade Rennais, Damien Da Silva, a tenu à saluer le personnel médical lors cette période d’épidémie du coronavirus.

L’arrière central du Stade Rennais s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France. Et a tenu, en cette période si trouble liée au coronavirus, à saluer le personnel soignant français. Pas de foot, donc, mais un discours toujours bienvenu qui mérite l’attention.

« Pour moi, ce sont des héros. Tous ceux qui travaillent en ce moment sont des héros. Nous, on nous demande la chose la plus simple du monde : rester à la maison. Ces gens-là ont du mérite, un vrai mérite : ils sauvent des vies, s’occupent de notre santé. Je les respecte beaucoup. J’en connais. Ils font des sacrifices, prennent le risque d’être contaminés eux-mêmes. Pour les autres. »

« Des séances de deux ou trois heures. »

Avant d’évoquer son quotidien et les séances d’entraînement imposés par le staff du Stade Rennais. « Quand je dis entraînement, ça comprend, échauffement, pré-échauffement, séance, cardio, étirements, récup, etc. Et tout mis bout à bout, ça peut faire des séances de deux ou trois heures. »