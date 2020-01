Stade Rennais : le retour de Raphinha très attendu face à l’OM

true

Raphinha ayant connu quelques difficultés à s’adapter au Stade Rennais en début de saison, Julien Stéphan s’est montré très précautionneux avec sa pépite brésilienne lors de la trêve hivernale. En effet, contrairement à bon nombre de ses partenaires, l’ancien joueur du Sporting s’est vu octroyé deux jours de vacances supplémentaires au Brésil.

Une gestion particulière qui a incité Stéphan à se passer de Raphinha pour le match de Coupe de France à Amiens (0-0, 5-4 aux tab). Match durant lequel les Rouge et Noir ont cruellement manqué de justesse dans la finition.

« Il faut retrouver ce côté « tueur » »

Un mal identifié par l’entraîneur breton avant de défier l’OM vendredi soir (20h45) au Roazhon Park : « On a très clairement manqué d’efficacité contre Amiens, mais une équipe qui se crée beaucoup d’occasions est en bonne santé. Ça peut arriver d’être un peut moins juste, on est aussi tombés sur un gardien ultra-décisif. Il faut retrouver ce côté « tueur » qu’on avait en décembre. On avait besoin de moins d’occasions. J’ai confiance pour améliorer ça vendredi ». Forcément, le retour de l’homme en forme de la fin d’année est très attendu…