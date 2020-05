Stade Rennais : l’entraînement reprend demain et pour deux semaines et demi !

true

Si certains clubs de Ligue 1 ont mis leurs joueurs en vacances jusqu’à début juin, ce n’est pas le cas du Stade Rennais.

Après le RC Strasbourg ce mardi, c’est au tour du Stade Rennais d’ouvrir son centre d’entraînement à la Piverdière ce mercredi. Les joueurs de l’équipe professionnel pourront, s’ils le souhaitent et sur la base du volontariat, profiter des installations à titre individuel. Un retour encadré par un lourd protocole sanitaire validé par le médecin du club Rufin Boumpoutou.

Testés avant leur arrivée, les joueurs devront porter le masque partout à l’exception du terrain et la distanciation sociale devra être appliquée… Y compris sur le pré où les joueurs devront respecter une distance de 10 mètres les uns des autres et ne pourront même pas s’échanger quelques passes avec le ballon.

Une reprise pour prévenir des blessures en 2020-21

Une reprise en forme de non-sens ? Pas selon le doc du Stade Rennais qui s’est justifié à « Ouest-France » avant son allocution sur le site officiel : « On sait que l’un des soucis majeurs que l’on aura la saison prochaine, ce sont les blessures. Après un temps d’inactivité, ou de peu d’activité pendant trois mois, on aura très probablement beaucoup de blessures musculo-tendineuses et ligamentaires. Donc, il nous paraissait nécessaire de proposer cette période de deux semaines et demies de travail visant à garder en activité, à stimuler les muscles des jambes, les articulations, afin de ne pas trop déconditionner les joueurs qui sont habitués à ce travail spécifique ».