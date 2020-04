Stade Rennais : les Bretons victimes de la même mésaventure que le PSG et les Girondins ?

true

Sponsor principal du Stade Rennais, Samsic menace de ne pas régler sa prochaine traite si la Ligue 1 ne reprend pas.

Après le groupe Accor (PSG) et le Bistro Régent (Girondins de Bordeaux), un autre sponsor principal d’un club de Ligue 1 menace de se retirer suite à la pandémie de coronavirus. En effet, comme le rapporte « L’Equipe », c’est désormais le Stade Rennais qui se retrouve dans l’oeil du cyclone via son sponsor maillot Samsic.

Pour Rennes, Samsic paie 2,5 M€ par an !

Le géant du service aux entreprises, sponsor principal du club breton depuis 2006, menace de ne pas payer sa prochaine échéance : « J’avais eu Jacques Delanoë il y a trois semaines à ce sujet. On paierait ce que l’on doit si le Championnat se terminait. Mais s’il ne va pas à son terme, il faudra qu’on en discute. On est aussi dans une difficulté, ce ne sont pas des moments simples à passer », a expliqué le PDG et fondateur du groupe Christian Roulleau, proche de la famille Pinault.

« Il n’est pas question de mettre l’équipe à cul, comme on dit. Mais s’il n’y a plus de courses, ou de matches, ça devient compliqué parce qu’on n’a plus de retour sur image et la valorisation qui va avec l’investissement », a-t-il ajouté. Pour Rennes, le contrat avec Samsic rapporte 2,5 M€ par an et s’étire jusqu’en juin 2024.