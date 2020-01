Stade Rennais : les deux flops du match face à l’OM identifiés

true

Attendus au tournant du choc face à l’OM (0-1) hier soir, Mbaye Niang et Eduardo Camavinga ont déçu. Ses deux piliers sous l’éteignoir, le Stade Rennais avait peu de chances de s’en sortir.

Le Stade Rennais avait un gros coup à faire hier, face au dauphin marseillais, qui le devançait de cinq points mais avait joué un match de plus. En s’imposant, les hommes de Julien Stéphan auraient pu revenir à deux longueurs et espérer dépasser l’OM mercredi lors de leur match en retard à Nîmes. Mais rien ne s’est passé comme prévu et la défaite concédée incombe notamment à deux cadres que L’Equipe a pointé du doigt.

« Encore un match très décevant pour Mbaye Niang. En plus de ne s’être créé aucune occasion et d’avoir été dominé dans les duels par la Caleta-Car-Alvaro, il a fourni peu d’efforts dans le pressing. Ses partenaires ne l’ont pas aidé en lui envoyant souvent de longs ballons. »

« Camavinga n’avait pas déçu depuis longtemps mais cette fois, le jeune milieu est passé à côté. Le pressing marseillais l’a beaucoup gêné dans l’utilisation du ballon. Ce qui lui en a fait perdre beaucoup. Il a reçu un gros coup de Kamara sur une cheville avant de sortir, remplacé par Tait (84e). »