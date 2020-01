Stade Rennais : Létang balaie définitivement les tensions avec Stéphan

false

Si le Stade Rennais a pu passer par des moments de tension cette saison, l’atmosphère semble bien plus favorable à en croire Olivier Létang.

A la lutte pour une place sur le podium, toujours en course en Coupe de France, le Stade Rennais peut rêver d’une belle fin de saison. Un contexte favorable qui tranche avec les tensions entre Julien Stéphan et sa direction il y a quelques mois.

Présent sur le plateau du CFC ce dimanche, Olivier Létang a tenu à mettre un terme aux rumeurs, assurant que la relation du moment était très fluide. « On a une très très bonne relation. J’ai choisi Julien en 2018 et ça fait partie des meilleures décisions que j’ai pris. Après on a passé une période compliquée, beaucoup de choses peuvent sortir dans la presse, mais je peux vous assurer que la relation est très bonne », a déclaré le président rennais.

Pour Olivier Létang, malgré quelques secousses, l’arrivée des jours meilleurs n’était qu’une question de temps. « Il fallait être patient parce que Julien fait un travail formidable. C’est un élément très important de notre projet », a conclu Létang.