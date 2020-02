Stade Rennais : Létang, mauvaise série… Les mots forts de capitaine Da Silva

true

Battu à Lille et accroché par Brest, le Stade Rennais a aussi connu un énorme tremblement de terre avec la destitution de son ambitieux président Olivier Létang. Forcément, tous ces évènements fragilisent un peu le club breton à la veille de son quart de finale de Coupe de France à disputer du côté de Belfort (National 2).

Da Silva : « On ne veut pas tout gâcher »

Samedi soir, à l’issue du nul dans le derby breton (0-0), le service de communication rennais a donc envoyé les tauliers s’exprimer face aux médias. Ce fut notamment le cas du capitaine Damien Da Silva, habitué à jouer les pompiers de service en période difficile comme il l’avait déjà montré plus tôt dans sa carrière au SM Caen.

« On a une fin de saison excitante à jouer, on est toujours troisièmes, il ne faut pas l’oublier. Est-ce que ce qui s’est passé peut être préjudiciable pour la suite de la saison ? Je ne pense pas. Pas au niveau des joueurs, avec les échanges qu’on a eus. J’ai senti vraiment tout le monde concerné par la saison. On ne veut pas tout gâcher. On vit une belle saison, il y a une bonne ambiance dans le groupe. On veut que ça continue », a martelé Damien Da Silva dans des propos rapportés par « L’Equipe ». Les Rennais abordent quand même le déplacement à Belfort sous une extrême tension.