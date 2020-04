Stade Rennais, LOSC : Benjamin André, pourquoi est-il si indispensable ?

true

Arrivé du Stade Rennais l’été dernier, Benjamin André s’est vite imposé au LOSC. Grâce à une activité hors normes.

Thiago Mendes transféré à l’OL, le LOSC était allé chercher Benjamin André au Stade Rennais. Un choix que le club nordiste ne peut regretter. Dès son arrivée, le milieu de terrain s’est imposé comme un titulaire indiscutable et un maillon fort de l’équipe de Christophe Galtier.

1 – Benjamin André 🇫🇷 en Ligue 1 depuis 2015/16 : 341 duels gagnés en 2015/16 – 1er 340 duels gagnés en 2016/17 – 3e 363 duels gagnés en 2017/18 – 1er 311 duels gagnés en 2018/19 – 2e 204 duels gagnés en 2019/20 – 5e Indispensable.

Son activité est aussi impressionnante qu’en Bretagne et Opta l’illustre en une stat : sur ses six dernières saisons, l’ancien joueur de l’AC Ajaccio a toujours fait partie des 5 joueurs ayant remporté le plus de duels, en L1. Il est 5e cette saison, après avoir été sur le podium lors des cinq saisons précédentes. Une belle régularité.