Stade Rennais, LOSC – EXCLU Mercato : Joannin (SC Amiens) évoque le dossier Guirassy

Sur le départ du SC Amiens, Serhou Guirassy (attaquant, 24 ans) aura toute la latitude pour choisir son futur club. Le Stade Rennais et le LOSC sont des candidats crédibles.

D’ici quelques jours, Serhou Guirassy (24 ans) devrait quitter le SC Amiens et offrir une belle vente au club picard. En effet, comme le président Bernard Joannin nous l’a expliqué, il dispose encore à ce jour de plusieurs propositions s’échelonnant « entre 12 et 20 M€ » pour l’attaquant aux 9 réalisations en 24 matches de Ligue 1 cette saison.

D’ailleurs, comme le dirigeant l’a reconnu, le Stade Rennais est bel et bien toujours en lice malgré la signature de Martin Terrier (OL) : « Ce sont des discussions courtoises où chacun défend sa position. Les positions ne sont pas figées, elles évoluent », glisse le dirigeant amiénois, qui refuse de se hasarder à un pronostic concernant le choix de l’ancien joueur de Cologne.

Les plus belles offres viennent d’Angleterre mais…

A-t-il une chance de le voir rester en Ligue 1 à Rennes ou à Lille, les deux clubs intéressés par ses services ? « Je ne peux pas vous le dire actuellement, il faudra poser la question à Serhou sur ce qu’il souhaite faire », ajoute Bernard Joannin : « Aux intérêts français, on peut aussi ajouter Crystal Palace et West Ham. Actuellement, les offres les plus intéressantes sont celles venant d’Angleterre mais nous ne souhaitons pas nous mettre en travers de la carrière de Serhou. Aux conseillers de Serhou de voir quelle est la meilleure option ».

Le dénouement du dossier est attendu d’ici quelques jours mais sans doute pas avant l’audition du SC Amiens devant la DNCG ce jeudi 16 juillet. Le club picard a placé cette vente dans son prévisionnel pour boucler le budget mais n’a aucune urgence à l’entériner…