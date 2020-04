Stade Rennais : Louis Cardiet était l’égal d’une légende du FC Nantes

true

Disparu ce mardi, Louis Cardiet (77 ans) a durablement marqué l’histoire du Stade Rennais… Lui qui est comparé à l’illustre défenseur nantais Maxime Bossis.

Du fait de la grosse actualité du jour, l’annonce du décès de Louis Cardiet, ex défenseur du Stade Rennais (77 ans), est passée un peu inaperçue. Et pourtant c’est bel et bien une figure emblématique du SRFC, seul joueur à avoir remporté deux titres avec le club breton (Coupes de France 1965 et 1971), qui s’est éteinte.

Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter les mots d’un autre grand nom des Rouge et Noir, Raymond Keruzoré (70 ans), vainqueur avec Cardiet de la Coupe en 1971 et ami du 4e joueur le plus capé de l’histoire rennaise.

« C’était vraiment un grand joueur. Pour moi, c’était l’égal de Maxime Bossis (ex-grand nom du FC Nantes, 76 capes en équipe de France, NDLR). Je regrette vraiment qu’il n’ait pas eu plus de sélections (6 seulement), que sa carrière internationale se soit arrêtée avant la Coupe du monde 1966 où il n’a pas été sélectionné. Après, il n’a jamais été rappelé en équipe de France alors qu’il était deux classes au-dessus de tous ceux qui ont défilé au poste d’arrière gauche. Je n’ai jamais compris. Peut-être que les conceptions de Jean Prouff au Stade Rennais ne cadraient pas avec celles d’Henri Guérin en équipe de France », a expliqué Keruzoré à « Ouest-France ».