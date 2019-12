Stade Rennais : médias, Mercato… Stéphan met des barbelés autour de Camavinga

false

Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan a réclamé aux médias qu’ils laissent Eduardo Camavinga se construire loin des sollicitations médiatiques.

Buteur face à l’OL et cité pour rejoindre le Real Madrid, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) fait énormément parler de lui actuellement. Trop pour Julien Stéphan dont le gros de la conférence de presse avant Amiens a tourné autour de son jeune Espoir.

« Il se passe beaucoup de choses autour de lui. Ça dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son talent explose aux yeux de tout le monde. Je trouve qu’il le gère pour l’instant très bien. Il a un bon entourage. On l’accompagne aussi très bien au quotidien pour qu’il puisse gérer cela de manière assez sereine. Je pense qu’il faut avoir du détachement aussi », explique le technicien, qui essaie de protéger au maximum son joueur en l’éloignant des sollicitations médiatiques.

« Les sommes annoncées représentent un risque, oui »

« Il s’est déjà exprimé cette saison, après le match contre Marseille. Il s’exprimera encore dans l’avenir. Mais, surtout, regardez-le bien. C’est ça le plus important. Regardez-le jouer, regardez-le évoluer, regardez-le progresser. Regardez-le sur le terrain, champ d’expression principal d’un joueur de foot », ajoute-t-il.

Alors qu’un transfert à 100 M€ est évoqué, Stéphan garde la tête froide… Et le joueur également : « Les sommes annoncées le concernant peuvent représenter un risque, oui. Mais on ne maîtrise pas ce qui sort, on ne maîtrise pas les sommes, ni ce qui se dit. Ce qu’on va pouvoir maîtriser, c’est son accompagnement au quotidien et le discours qu’on pourra lui tenir. Je sais qu’autour de lui, il y a de la sérénité, de la tranquillité. Nous aussi, on est dans cet état d’esprit là. Le reste, c’est un jeu médiatique de monter un peu cela en épingle, pas de souci ». Pas de soucis mais une vrai vigilance.

Retranscription : Ouest-France.