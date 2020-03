Stade Rennais : Mehdi Zeffane ne regrette pas d’avoir quitté la Bretagne

true

Arrivé en janvier à Samara (D1 russe) avant que la crise sanitaire du coronavirus ne mette en pause tous les championnats, Mehdi Zeffane est heureux de son choix.

Champion d’Afrique l’été dernier avec l’Algérie, Mehdi Zeffane (27 ans) a mis beaucoup de temps à retrouver un club suite à la fin de son contrat au Stade Rennais en juin 2019. Le natif de Sainte-Foy-les-Lyon aura finalement attendu le 30 janvier dernier pour signer son contrat de deux ans du côté de Krylia Sovetov de Samara en Russie.

Zeffane séduit par la qualité des installations en Russie

Sur le site de « Foot Mercato », le Fennec est revenu sur sa longue période de chômage où il n’a jamais perdu l’espoir de trouver un bon challenge : « C’est vrai que ce n’était pas une situation évidente, on ne va pas se mentir. Mais elle m’a fait beaucoup grandir. J’espère, bien sûr, que ça ne se reproduira pas. Je me suis aussi remis en question, c’est d’ailleurs la première chose que j’ai faite. J’en ai tiré les leçons. Aujourd’hui je suis en Russie et je suis très content d’être là ».



Apparu à trois reprises avant que le championnat russe ne se mette en pause (comme le reste du monde du sport), Mehdi Zeffane a été séduit par son nouvel environnement : « Avec la Ligue 1, je ne sais pas s’il y a une grande différence, mais en tout cas le jeu est peut-être un peu plus dur dans les duels. Ce serait la seule chose que je retiendrai. Mais sinon au niveau des installations, il y a vraiment tout ce qu’il faut ici. C’est très professionnel. Les stades sont magnifiques. Beaucoup avaient été refaits pour la Coupe du Monde 2018 je pense. Mais ça embellit le championnat et ça séduit pas mal de joueurs. Comme la plupart des terrains sont beaux, c’est beaucoup plus facile pour pratiquer un beau football et pour jouer au ballon. C’est la politique que l’on a en plus ici à Samara. C’est top ».