Stade Rennais – Mercato : au moins 4 renforts cet été, la piste Boga déjà plombée ?

Au Stade Rennais, on commence déjà à étudier les besoins du Mercato d’été. Julien Stéphan aimerait disposer d’un effectif à postes doublés.

Si les contours du Mercato du Stade Rennais sont encore flous, certains besoins commencent à apparaître dans la préparation de la saison prochaine en Bretagne. Mbaye Niang ayant affiché des velléités de départ, les Rouge et Noir ne veulent pas être pris au dépourvu et cherchent devant : soit un pur avant-centre, soit un joueur excentré, soit les deux.

Un ou deux offensifs, deux défenseurs axiaux et un latéral gauche

D’après « Ouest-France », l’autre gros chantier va concerner la défense avec deux recrues attendues dans l’axe suite à la fin de prêt de Joris Gnagnon (FC Séville) et au départ de Jérémy Morel, non conservé à l’issue de son contrat. « La volonté étant de doubler tous les postes, un latéral gauche devrait débarquer pour mettre Faitout Maoussa un minimum en concurrence », poursuit le site internet du quotidien, expliquant que Rennes cherchait aussi à se défaire de Rafik Guitaine et Jordan Siebatcheu.

Au milieu, il n’y aura a priori pas d’arrivées sans départ mais plusieurs besoins nouveaux pourraient apparaître en fonction des dossiers de prolongation sur le bureau. Les dossiers Hamari Traoré (2021) – pour qui Rennes a reçu une offre de 4,8 M€ du Bétis – Faitout Maouassa, Clément Grenier, Yann Gboho, Lucas Da Cunha (tous sous contrat jusqu’en juin 2021) ainsi qu’Eduardo Camavinga (2022) seront également discutés durant l’été.

Boga, piste à oublier pour Rennes ?

Dans le sens des arrivées, plusieurs offres sont parties (Bouanga, Kudus) mais certaines pistes sont quasiment évaporées. Ce serait notamment le cas de Jérémie Boga (Sassuolo, 23 ans), l’un des dossiers offensifs poussés par Florian Maurice. Comme il l’a fait savoir à la Rai 2, le président du club de Série A Giovanni Carnevali n’est pas vendeur : « Il est demandé par différents clubs, mais nous comptons le garder. Nous ne voulons pas renoncer à lui, car nous poursuivrons le projet que Squinzi avait en tête. Je crois que Boga portera toujours le maillot de Sassuolo l’année prochaine ».