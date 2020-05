Stade Rennais – Mercato : Bourigeaud relancé par un vieux courtisan ?

true

En quête d’un remplaçant à Ever Banega, le FC Séville songe toujours à Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais, 26 ans).

Souvenez-vous l’été dernier : le FC Séville avait tout fait pour arracher Benjamin Bourigeaud au Stade Rennais. A l’époque, Olivier Létang avait été très ferme avec le club andalou : le transfert ne pouvait se faire qu’à 15 M€… Et le deal n’avait pas encore abouti. Un échec qui n’a toutefois pas découragé Monchi, ragaillardi par le changement de direction au Stade Rennais.

Selon « Estadio Deportivo », le directeur sportif du FC Séville cherche activement un remplaçant à Ever Banega et, dans sa short-list, Benjamin Bourigeaud y figure… Tout comme le milieu de l’OGC Nice Wylan Cyprien et Maxime Lopez (OM).

Pour établir sa liste, Monchi s’en est remis à la technologie et plus précisément à la société Olocip qui a étudié toutes les pistes et tous les critères pour évaluer quels étaient les meilleurs remplaçants possibles pour Banega. Bourigeau et Cyprien seraient particulièrement en bonne place dans la hiérarchie.