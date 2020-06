Stade Rennais – Mercato : Bouanga (ASSE) reste une priorité !

true

Le patron du secteur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, l’a récemment confirmé : l’attaquant de l’ASSE, Denis Bouanga, reste une priorité.

C’est l’un des dossiers chauds de ce début de mercato franco-français : le poste d’attaquant au Stade Rennais. Pas vraiment facilité, certes, par les envies de départ, affichées il y a quelques semaines, de M’Baye Niang, pressé de rejoindre l’OM. Une volonté qui risque fort de ne jamais voir le jour, le club phocéen n’ayant pas les moyens de ses ambitions.

Depuis, et ce n’est pas non plus un secret, le club désormais dirigé par Nicolas Holveck travaille sur différents dossiers. Dont celui qui mène au joueur d’Amiens, Serhou Guirassy. Autre cible affichée, et qui n’était plus associée au club breton récemment : le joueur de l’ASSE, Denis Bouanga. Le Gabonais, dixit Florian Maurice, le patron du secteur sportif, « fait partie des joueurs identifiés à des postes précis ».

Guirassy en stand-by, montant plus important pour Bouanga

Demeure toutefois une question : comment le SRFC, qui ne parvient pas à acheter Guirassy à 13 millions d’euros, montant sorti dans différents médias, pourrait arriver à ses fins avec Bouanga que l’ASSE ne lâchera certainement pas à moins de 15 millions ? Réponse dans les tous prochains jours.