Stade Rennais – Mercato : ça avance pour Guirassy, de l’espoir pour Salisu

true

Le Stade Rennais serait tombé d’accord avec Serhou Guirassy (SC Amiens) et n’est pas totalement distancé pour Mohamed Salisu (Real Valladolid).

Dans son live du soir sur Twitch, Manu Lonjon a évoqué deux dossiers chauds du Stade Rennais. Concernant Serhou Guirassy (SC Amiens, 24 ans), cela avance dans le bon sens. Un accord salarial aurait été trouvé avec l’attaquant. Rennes doit désormais s’entendre avec le SC Amiens, qui réclame pour l’heure 20 M€ pour le transfert. Les négociations pourraient s’accélérer vendredi. Le journaliste précise que cette arrivée ne serait pas destinée à remplacer M’Baye Niang et qu’un autre profil offensif est aussi visé (Edouard ? Terrier?).

Il a aussi été question du dossier Mohamed Salisu (Real Valladolid, 21 ans) qui, selon la presse espagnole, a rompu les négociations avec les Bretons pour se consacrer à la piste menant à Southampton. Une information que l’intéressé ne confirme pas.

Selon lui, les Saints ont bel et bien surenchéri sur l’offre rennaise, offrant directement 12 M€ à Valladolid pour le transfert alors que l’accord entre le club ibérique et Rennes portait sur 9 M€ + 3 M€ de bonus. Néanmoins le joueur – qui est conseillé par le père de Juan Mata et qui avait donné son aval aux Rouge et Noir – n’a pas encore donné son aval pour le transfert. Sur ce dossier, l’idée de Valladolid serait surtout que le club français ajuste son offre sur la proposition anglaise.