Stade Rennais – Mercato : Camavinga, la seule folie estivale du Real Madrid ?

Alors que le Real Madrid ne devrait pas faire de folies cet été, le milieu du Stade Rennais Edouardo Camavinga correspond pourtant à une urgence.

Le président du Stade Rennais l’a encore évoqué il y a quelques jours, son « souhait le plus fort » est qu’Eduardo Camavinga reste en Bretagne la saison prochaine. Une déclaration qui laisse transparaître la crainte d’une offre qui pourrait être impossible à refuser. Et celle-ci pourrait bel et bien arriver en provenance du Real Madrid.

Pourtant, le président Florentino Perez a prévenu il y a quelques jours. Le club merengue ne pourra pas se permettre des extravagances pendant l’été. « Il n’y aura pas de grosses signatures, la situation est très mauvaise. Il est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire et de faire une signature de cette manière », a prévenu le président madrilène en référence au cas Kylian Mbappé.

Mais comme l’explique le site Defensa Central, si une recrue ronflante sur le plan offensif ou défensif n’aurait effectivement pas de sens dans ce contexte compliqué, c’est différent au milieu de terrain. Casemiro n’a notamment pas de remplaçant à son poste et une blessure du Brésilien poserait de gros problèmes aux Merengue. L’arrivée d’un milieu défensif correspond donc à une vraie nécessité pour le Real Madrid cet été et dans ce cadre, la priorité est claire. Eduardo Camavinga a le profil parfait pour être un remplaçant de luxe prêt à relayer le Brésilien. Ce qui n’est pas sans rappeler la saison d’un certain Ferland Mendy…